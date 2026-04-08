Экс-тренер «Спартака» оценил игру 16-летнего Полеха

Тренер Никита Шагин, работавший с Павлом Полехом в академии «Спартака», оценил игру 16-летнего футболиста, недавно дебютировавшего за основу красно-белых. В прошлые выходные Полех сыграл за «Спартак» в матче 23-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (2:1). Он вышел на замену на 79-й минуте.

«Обращу внимание на настрой. Даже в большом матче я не увидел страха в его глазах. Он был инициативен, постоянно просил мяч и хотел с ним встретиться. В фазе обороны тоже проявлял активные действия. Но, естественно, от игрока его позиции хотелось бы видеть меньше потерь и больше обострений. Если руководство будет и дальше ему доверять, а всё идёт к тому, Полех ещё заявит о себе», — сказал Шагин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.