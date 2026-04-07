Винисиус и защитник «Мальорки» обменялись выпадами в адрес друг друга

Защитник «Мальорки» Пабло Маффео и вингер «Реала» Винисиус Жуниор снова обменялись резкими высказываниями во время матча Ла Лиги.

Камеры Movistar зафиксировали момент, когда бразилец, избежав стыка с испанцем, подошел к нему и сказал: «Я тебя убью».

В другой ситуации Маффео толкнул Винисиуса и сказал: «Что с тобой не так?» За это он получил желтую карточку. После этого испанец снова обратился к сопернику: «Не будь занозой. Ты плакса».

«Мальорка» победила «Реал» в 30-м туре Ла Лиги со счетом 2:1.