Экс-игрок «Арсенала» и сборной Уэльса завершил карьеру в 35 лет

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Уэльса Аарон Рэмзи объявил о завершении карьеры.

«Это решение далось мне нелегко. После долгих размышлений я решил уйти из футбола. Во-первых, я хочу начать с Уэльса. Для меня было честью носить футболку сборной Уэльса и пережить с ней столько невероятных моментов. Это было бы невозможно без невероятного вклада всех тренеров, под руководством которых я работал, и всего персонала, который во многом помогал мне. «Красной стене». Вы прошли через все невзгоды! Вы прошли через взлеты и падения, и вы были неотъемлемой частью нашего успеха. Я не знаю, как вас отблагодарить. Мы через все прошли вместе, и для меня было честью представлять вас. Во-вторых, спасибо всем клубам, за которые мне посчастливилось играть. Спасибо всем тренерам и сотрудникам, которые помогли мне осуществить мою мечту и играть на самом высоком уровне. И огромное спасибо моей жене, детям и всей моей семье. Если бы вы не были рядом со мной все это время, ничего из этого не было бы возможным», – заявил 35-летний футболист.

Рэмзи начинал профессиональную карьеру в «Кардифф Сити», откуда перешел в «Арсенал» в 2008 году. С 2019-го по 2022-й он выступал за «Ювентус», после чего присоединился к «Ницце». В 2023-м Рэмзи вернулся к «Кардифф», а с 2025-го играл за «Пумас».

В составе «Арсенала» Аарон трижды выигрывал Кубок и Суперкубок Англии. С «Ювентусом» он стал чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

За сборную Уэльса Рэмзи провел 86 матчей и забил 21 гол.