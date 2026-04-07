Раскрыт чистый убыток РПЛ за 2025 год

Российская Премьер-лига представила финансовый отчет за 2025 год.

Выручка лиги за указанный период составила 772,6 миллиона рублей – на 58,6 млн больше, чем в 2024 году.

Доходы от рекламы выросли на 65,3 млн рублей по сравнению с прошлым годом и достигли показателя 721,7 млн рублей.

Расходы на оплату труда за год возросли на 151 миллион рублей – до 350,9 млн рублей. Средние затраты на оплату труда одного сотрудника за год составили 6,75 млн рублей.

Сумма вознаграждения основного управленческого персонала увеличилась на 21,5 миллиона рублей по сравнению с прошлым годом и составляет 88,4 млн рублей.

Чистый убыток лиги за 2025 год составил 7,4 миллиона рублей.

Активы РПЛ выросли на 409 миллионов рублей и достигли отметки в 1,7 млрд рублей – в основном из-за увеличения денежных средств (эквивалентов) на депозитных счетах с 369,1 млн рублей до 912,2 млн рублей.

Чистый капитал лиги увеличился на 132 миллиона рублей и составил 417 млн рублей.