Раскрыт чистый убыток РПЛ за 2025 год

Чистый убыток РПЛ за 2025 год – 7,4 млн рублей. Выручка выросла на 58,6 млн рублей за год, доходы от рекламы увеличились на на 65,3 млн, активы лиги составляют 1,7 млрд рублей
Российская Премьер-лига представила финансовый отчет за 2025 год.
Выручка лиги за указанный период составила 772,6 миллиона рублей – на 58,6 млн больше, чем в 2024 году.
Доходы от рекламы выросли на 65,3 млн рублей по сравнению с прошлым годом и достигли показателя 721,7 млн рублей.
Расходы на оплату труда за год возросли на 151 миллион рублей – до 350,9 млн рублей. Средние затраты на оплату труда одного сотрудника за год составили 6,75 млн рублей.
Сумма вознаграждения основного управленческого персонала увеличилась на 21,5 миллиона рублей по сравнению с прошлым годом и составляет 88,4 млн рублей.
Чистый убыток лиги за 2025 год составил 7,4 миллиона рублей.
Активы РПЛ выросли на 409 миллионов рублей и достигли отметки в 1,7 млрд рублей – в основном из-за увеличения денежных средств (эквивалентов) на депозитных счетах с 369,1 млн рублей до 912,2 млн рублей.
Чистый капитал лиги увеличился на 132 миллиона рублей и составил 417 млн рублей.
