Карпин рассказал о главной ошибке в карьере

Главной ошибкой Валерия Карпина в тренерской карьере было предъявление к игрокам требований, выполнить которые они не могли. Об этом Карпин рассказал на встрече-конференции Российского футбольного союза (РФС) и образовательный платформы "Сферум" в рамках проекта "Футбол в школе".

"Главная моя ошибка как тренера заключалась в том, что я как тренер требовал от футболиста то, чего он не может, - сказал Карпин. - Пример из школы, если учитель задаст задачу для десятиклассника ученику из третьего класса. То же самое и в футболе. И были такие случаи, в том числе в "Спартаке". Но где я понял, что, оказывается, игроки могут не уметь простых вещей, - это в "Армавире". Тогда пришлось перестраиваться, пришлось подгонять задачи под игроков".

Карпину 57 лет, он возглавляет сборную России с 2021 года. Также он работал в московском "Спартаке", испанской "Мальорке", "Торпедо" из Армавира, "Ростове", московском "Динамо".

"Футбол в школе" - проект РФС, осуществляемый при содействии Минпросвещения и Минспорта, по привлечению детей и подростков, который дает школьникам возможность приобщиться к этому виду спорта на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в регулярных турнирах и фестивалях. РФС продолжит серию мероприятий со школьниками в "Сферуме" и платформе "Моя школа".