Агент высказался о будущем Чернова "Спартака"

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы футболиста Никиты Чернова, высказался о будущем игрока.

Владимир Кузьмичев заявил, что на данный момент футболист сосредоточен на помощи "Крыльям Советов" в улучшении позиции в РПЛ.

"Пока вопрос будущего Чернова в "Крыльях" мы не обсуждали. Сейчас не время для этого, потому что у руководства другие вопросы стоят в приоритете. Если Никите предложат полноценный контракт, мы рассмотрим такой вариант. Но сейчас он сосредоточен на том, чтобы помочь самарской команде улучшить позицию в турнирной таблице РПЛ", - сказал Кузьмичев "РБ Спорту".

Никита Чернов перешел в самарские "Крылья Советов" из московского "Спартака" на правах аренды в начале августа 2025 года. В текущем сезоне защитник провел 18 матчей и забил 1 гол. Трансферная стоимость 30-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро. Соглашение игрока с самарским клубом рассчитано до конца июня 2026 года.