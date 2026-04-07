Овечкин и Кордоба вошли в топ-10 спортсменов года в России, Талалаев — лучший тренер
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и футболист «Краснодара» Джон Кордоба вошли в топ-10 лучших спортсменов России в 2025 году и стали лауреатами премии «Серебряная лань», ежегодно вручаемой Федерацией спортивных журналистов России. В голосовании приняли участие 302 спортивных журналиста.
Топ-10 лучших спортсменов 2025 года (по алфавиту):
- Яна Бурлакова (велоспорт);
- Яна Егорян (фехтование);
- Матвей Каниковский (дзюдо);
- Климент Колесников (плавание);
- Джон Кордоба (футбол);
- Вероника Кудерметова (теннис);
- Дарья Лукьяненко (паралимпийский спорт, плавание);
- Ангелина Мельникова (спортивная гимнастика);
- Александр Овечкин (хоккей);
- Евгения Чикунова (плавание).
Лучшей командой года был признан футбольный клуб «Краснодар». Приз лучшему тренеру года достался возглавляющему «Балтику» российскому специалисту Андрею Талалаеву.
Главное сейчас