Овечкин и Кордоба вошли в топ-10 спортсменов года в России, Талалаев — лучший тренер

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и футболист «Краснодара» Джон Кордоба вошли в топ-10 лучших спортсменов России в 2025 году и стали лауреатами премии «Серебряная лань», ежегодно вручаемой Федерацией спортивных журналистов России. В голосовании приняли участие 302 спортивных журналиста.

Топ-10 лучших спортсменов 2025 года (по алфавиту):

  • Яна Бурлакова (велоспорт);
  • Яна Егорян (фехтование);
  • Матвей Каниковский (дзюдо);
  • Климент Колесников (плавание);
  • Джон Кордоба (футбол);
  • Вероника Кудерметова (теннис);
  • Дарья Лукьяненко (паралимпийский спорт, плавание);
  • Ангелина Мельникова (спортивная гимнастика);
  • Александр Овечкин (хоккей);
  • Евгения Чикунова (плавание).

Лучшей командой года был признан футбольный клуб «Краснодар». Приз лучшему тренеру года достался возглавляющему «Балтику» российскому специалисту Андрею Талалаеву.

