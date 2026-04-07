Милонов отреагировал на нецензурную речь Карпина

Депутат Милонов о нецензурной речи Карпина: «Нельзя допускать эти молитвы дьяволу в виде брани. Можно его в Печерский монастырь отправить – он перестанет матом ругаться вообще»
Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на речь главного тренера сборной России Валерия Карпина в перерыве товарищеского матча с Никарагуа (3:1).
Обращаясь к игрокам после первого тайма, Карпин сказал:
«Вы, #####, не ожидали, что они будут так вас #######. Втыкаются, #####, ######. Агрессивно, #####. Времени не дают, #####».
«Во-первых, мне неприятно, что кто-то это записал и слил (видео было опубликовано на официальном канале сборной России – Спортс’’). Матерился на этом видео хулиган. Записал и выложил этот материал человек, действующий подленько. Это же не посторонний человек. Решили подставить Карпина. Конечно, такого не должно быть. Мне, как человеку не матерящемуся, вообще глубоко неприятно, что главный тренер сборной России так общается. С Карпиным надо поработать. Пускай РФС объяснит, что тренер национальной сборной должен вести себя достойно. Нельзя допускать эти сатанинские хождения и молитвы дьяволу в виде брани. Если он будет материться, победы мы не увидим. Победа русского спорта – победа правильная! А какая же победа может быть правильная с матом? Надо Карпину прекращать материться, иначе наругаем его. Думаю, денежный штраф для некоторых тренеров будет эффективным. Начинаешь материться – сразу понижение зарплаты на 30 процентов. Зачем наших футболистов обливать помоями в виде матерных слов? Неужели все тоже самое нельзя сказать без мата? Неужели не хватает квалификации общаться без мата? Понимаю, что кому-то так проще, но кому-то проще без штанов ходить. Мы же хотим гордиться нашими футболистами и нашим тренером. А то получается, что мы должны скрывать нашего тренера от наших детей. Карпина мы вам не покажем, потому что он ругается. Какой пример он подает? Пусть заканчивает это дело. Можно отправить его на курсы – говорим без мата. Можно в Печерский монастырь отправить. Он там посидит недельку-другую и перестанет матом ругаться вообще», – сказал Милонов.
Дегтярев рассказал о выплатах олимпийцам, которые не смогли поехать на Игры-2026: «В список вошли 116 спортсменов»
Кудашов возглавил «Автомобилист». Контракт – на два года
Дегтярев рассказал о выплатах олимпийцам, которые не смогли поехать на Игры-2026: «В список вошли 116 спортсменов»
Кудашов возглавил «Автомобилист». Контракт – на два года
