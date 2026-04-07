"Крылья Советов" назначили нового тренера

В "Крыльях Советов" сообщили об изменении в тренерском штабе
Пресс-служба "Крыльев Советов" объявила нового тренера клуба.
"44-летний специалист Дмитрий Молош присоединился к тренерскому штабу Сергея Булатова. Добро пожаловать, Дмитрий Васильевич!" - написано в Telegram-канале "Крыльев Советов".
1 апреля 2026 года Магомед Адиев покинул пост главного тренера "Крыльев Советов". Новым наставником самарского клуба стал Сергей Булатов.
На данный момент "Крылья Советов" занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 21 очко в 23-х матчах.