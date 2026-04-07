Флик высказался о злости Ямаля после матча с «Атлетико»

Флик об эмоциях Ямаля после матча с «Атлетико»: «Ему всего 18, иногда он злится, если я его меняю или если он не забивает. Я сказал Ламину, что он может совершать ошибки, я буду защищать его»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос об эмоциях Ламина Ямаля после матча с «Атлетико» в 30-м туре Ла Лиги (2:1).
Напомним, Ямаль не праздновал победный гол Роберта Левандовского на 87-й минуте, а после финального свистка быстро направился в туннель. В сопровождении тренера вратарей Хосе Рамона де ла Фуэнте игрок прошел мимо главного тренера Ханси Флика. Немец попытался его остановить, но игрок увернулся и указал на что-то пальцем, явно рассердившись.
«В субботу после игры я уже говорил, что он перепробовал все. У него был мяч, игроки менялись флангами... Ламину 18 лет, и, на мой взгляд, он невероятный игрок. Иногда при повторном просмотре матча вы видите, что то, что он делает, потрясающе. Но ему всего 18, и иногда он злится, если я его меняю, или если он попадает в ситуацию, когда его опекают четыре или пять игроков, он бьет по воротам и промахивается. Ему может быть неприятно, если он не забивает, но он страстный игрок, и я его поддерживаю. Он на правильном пути, и мы помогаем ему развиваться в подходящих условиях. Не все, что он делает, должно вызывать большой резонанс. Я знаю, что все следят за ним, потому что он фантастический игрок, но ему всего 18. Я сказал ему, что он может совершать ошибки и что я буду защищать его. Он станет одним из лучших игроков в будущем, если не лучшим», – сказал Флик.
