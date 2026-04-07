Флик высказался о злости Ямаля после матча с «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос об эмоциях Ламина Ямаля после матча с «Атлетико» в 30-м туре Ла Лиги (2:1).

Напомним, Ямаль не праздновал победный гол Роберта Левандовского на 87-й минуте, а после финального свистка быстро направился в туннель. В сопровождении тренера вратарей Хосе Рамона де ла Фуэнте игрок прошел мимо главного тренера Ханси Флика. Немец попытался его остановить, но игрок увернулся и указал на что-то пальцем, явно рассердившись.