Тренер ПСЖ высказался о предстоящем матче против «Ливерпуля»

Энрике о «Ливерпуле»: «Очень хорошая команда с очень хорошим тренером. В таких матчах нет фаворитов. В прошлом году все считали фаворитом «Ливерпуль», но победил «ПСЖ»
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящем матче против «Ливерпуля» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Первая встреча этих команд пройдет в Париже 8 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.
«Не имеет значения, кто фаворит, потому что в таких матчах невозможно выделить фаворита. Я в это не верю. В прошлом году все называли фаворитом «Ливерпуль», но «ПСЖ» прошел дальше. Мы надеемся больше владеть мячом, чем «Ливерпуль», но мы знаем, как это сложно, это очень хорошая команда с очень хорошим тренером. Мы привыкли играть против английских команд, в этом плане нет разницы по сравнению с прошлым годом», – сказал Энрике.