Защитник согласился на сокращение зарплаты ради контракта с «МЮ»

Защитник Харри Магуайр согласился на снижение заработной платы, чтобы остаться в «Манчестер Юнайтед», сообщил The Times.

Английский клуб ранее объявил о подписании нового соглашения с 33-летним игроком на сезон с опцией продления еще на год.

Ранее оклад футболиста составлял 190 тысяч фунтов в неделю.

В этом сезоне Магуайр провел 18 матчей в АПЛ, забив 1 гол и сделав 1 передачу.