Тренер "Динамо" Мх не приедет на заседание КДК после скандального интервью

Генеральный директор "Динамо" Мх Шамиль Газизов высказался о главном тренере клуба Вадиме Евсееве.

Шамиль Газизов заявил, что клуб поддерживает Вадима Евсеева.

"Мы поддерживаем своего тренера. У него тяжелая работа, связанная со стрессом. Часто бывает, что эмоции выходят через край. Приедет ли Евсеев на заседание КДК? У нас идет тренировочный процесс. Думаю, он подключится по видеосвязи", - сказал Газизов "РБ Спорту".

5 апреля махачкалинское "Динамо" сыграло против калининградской "Балтики" в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.

После игры главный тренер "Динамо" Мх Вадим Евсеев дал интервью, в котором использовал 12 ненормативных выражений менее чем за минуту.

Позже глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что российский специалист приглашен на заседание, которое пройдет 9 апреля.