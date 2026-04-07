Экс-игрок «Локомотива» сравнил Тюкавина и Батракова с Дзюбой и Акинфеевым

Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев оценил игру полузащитника команды Алексея Батракова и форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

«Батраков и Тюкавин по статусу уже сейчас способны заменить таких мастодонтов, как Дзюба и Акинфеев. Игорь и Артём ведь не сразу стали такими важными и статусными для РПЛ, какими они являются сегодня. У Тюкавина и Батракова всё впереди» - высказался Коломейцев.

Алексей Батраков – воспитанник Академии «Локомотива». На уровне юношей стал с командой победителем Юношеской лиги-2 сезона 2020/21 годов и Молодёжной лиги 2023 года. В декабре 2023 года подписал со взрослой командой контракт сроком на четыре года. Дебютировал в РПЛ 31 марта 2024 года, а первый гол забил 12 мая того же года. Несколько раз признавался лучшим игроком месяца в РПЛ. Всего за железнодорожников Батраков провёл 73 матча, в которых забил 32 гола.

Константин Тюкавин – воспитанник Академии «Динамо» имени Льва Яшина. Начал выступать на профессиональном уровне за вторую команду «Динамо». 1 ноября 2020 года дебютировал за взрослую команду. С сезона 2021/22 годов стал стабильно входить в основном составе бело-голубых. Всего за «Динамо» Тюкавин провёл 173 матча, в которых забил 57 голов.