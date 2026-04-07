Агент Козлова раскрыл детали перехода из «Краснодара» в ЦСКА

Агент Василий Голяна, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Данилы Козлова, раскрыл реальные детали перехода хавбека в армейский клуб из «Краснодара». По словам агента, именно он придумал такой вариант и решил воплотить его в жизнь. Изначально «Краснодар» не думал о продаже Козлова, а ЦСКА — о его подписании.

«К переходу Козлова из «Краснодара» в ЦСКА не было никаких предпосылок. Даня абсолютно точно не засиделся в «Краснодаре», он перешел туда не пять лет назад, чтобы кто-то успел сделать негативные выводы о его перспективах. В планы «Краснодара» точно не входил уход Козлова зимой 2026-го. Переговоры инициировал я, причем достаточно спонтанно. Мы встретились с Козловым, общались на разные темы, а потом я спросил: «Может, попробуем ЦСКА?» Даня сразу согласился. В этот момент – а это было за две недели до трансфера – ЦСКА даже не подозревал, что есть возможность забрать Козлова. Я понимал, что ЦСКА ищет игроков в середину поля, они были в переговорах по другим игрокам. Там что-то пошло не так, а Козлов, на мой взгляд, полностью соответствует стилю ЦСКА Челестини. Поэтому мне захотелось реализовать эту историю. В первые два-три дня я понимал, что все стороны – мы, «Краснодар» и ЦСКА – очень далеки друг от друга. Я понимал, что трансфер реален, но эта реальность составляет пять процентов. В «Краснодаре» не все руководители выступали за продажу Козлова, некоторые считали, что он еще до конца не реализовал себя в клубе, что Дане нужно еще время. Козлов и до этого был в числе первых запасных. Но одно дело – выходить на 25-30 минут с возможностью доказать, что в следующем матче можешь выйти в старте, а другое – появляться на 5-7 минут. Поэтому даже с точки зрения психологического состояния Данилы я должен был сделать максимум в это зимнее окно. Дней за пять до сделки я понял, что мы можем найти решение и договориться о переходе», — сказал Голяна в интервью Sports.ru.