Ямаля назвали одним из самых талантливых футболистов в мире

Защитник «Барселоны» Жоау Канселу назвал вингера команды Ламина Ямаля один из самых талантливых футболистов в мире.

В этом сезоне Ямаль забил 14 голов и сделал 9 передач в 26 матчах Ла Лиги.

– Что вы думаете о молодых игроках команды, особенно о Ламине Ямале?

– Ламин – один из самых талантливых игроков в мире, или, по крайней мере, входит в тройку лучших.

Для меня большая честь работать с ним и видеть его на тренировках. Он умеет оказывать влияние на ход матчей, и здорово, что он в нашей команде, – сказал Жоау Канселу.