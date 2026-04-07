Ямаля назвали одним из самых талантливых футболистов в мире

«Ямаль – один из самых талантливых футболистов в мире или входит в тройку лучших». Канселу о вингере «Барсы»
Защитник «Барселоны» Жоау Канселу назвал вингера команды Ламина Ямаля один из самых талантливых футболистов в мире.
В этом сезоне Ямаль забил 14 голов и сделал 9 передач в 26 матчах Ла Лиги.
– Что вы думаете о молодых игроках команды, особенно о Ламине Ямале?
– Ламин – один из самых талантливых игроков в мире, или, по крайней мере, входит в тройку лучших.
Для меня большая честь работать с ним и видеть его на тренировках. Он умеет оказывать влияние на ход матчей, и здорово, что он в нашей команде, – сказал Жоау Канселу.
