Семин: «Спартаку» нужна победа в Кубке России

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что может спасти неудачный сезон для «Спартака».

«Шансы команд на победу в кубковом матче всегда равны. Очевидно, что оба клуба хотят завоевать трофей. Разница заключается только в одном. Единственный вариант для «Спартака» спасти этот сезон – победить сегодня «Зенит» и выиграть Кубок России» - сказал Сёмин.

Полуфинальный матч Пути регионов Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт сегодня, 8 апреля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Встреча начнётся в 20:45 по московскому времени.

Победитель матча сыграет в финале Пути регионов с ЦСКА, который вчера разгромил самарские «Крылья Советов» со счётом 5:2. Победитель финала Пути регионов встретится в суперфинале Кубка России с победителем в противостоянии московского «Динамо» и «Краснодара».

В марте «Зенит» и «Спартак» играли друг с другом в Петербурге в 21-м туре чемпионата России. Тогда победу одержал «Зенит» со счётом 2:0.

После 23 туров «Спартак» с 41 очком занимает 6-е место. Лидирует «Краснодар» с 52 очками, на втором месте идет «Зенит» (51).