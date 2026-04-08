Смолов готов подписать контракт со «Спартаком»

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов готов возобновить игровую карьеру в случае ужесточения лимита на легионеров РПЛ. 36-летний форварда заявил, что может перебраться в московский «Спартак».

«Я за, потому что еще летом могу вернуться. Ну а че, не только же Заболотному в «Спартак» переходить в 34. Сейчас и я в 36 в «Спартак» могу рассматриваться», – сказал Смолов в эфире своего блога на Sports.ru.

Напомним, последним клубом Федора Смолова был «Краснодар», который футболист покинул в начале минувшего лета в статусе свободного агента.