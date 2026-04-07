В ЦСКА сообщили о травме Акинфеева

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии здоровья Игоря Акинфеева.

Пресс-служба футбольного клуба ЦСКА опубликовала видеоролик, в котором Эдуард Безуглов рассказал о состоянии здоровья Игоря Акинфеева. Голкипер получил повреждение в матче 23 тура РПЛ с "Акроном" (2:1) - по прогнозам он пропустит около 10-14 дней.

В нынешнем сезоне Акинфеев вышел на поле в 21 встрече во всех турнирах, пропустил 23 мяча и сохранил ворота "сухими" в 4 встречах. Контракт 39-летнего вратаря с клубом рассчитан до конца текущего сезона, 8 апреля российскому футболисту исполнится 40 лет.

По итогам 23 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 42 набранными очками в своем активе.