Система полива газона сработала в 1-м тайме матча «Крыльев» с ЦСКА. Иванов остановил игру, механизм отключили
Во время матча «Крыльев Советов» против ЦСКА (1:3, второй тайм) в FONBET Кубке России сработала оросительная система.
Встреча команд во втором полуфинальном раунде Пути регионов проходит в Самаре. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 41-й минуте матча в центре поля «Самара-Арены» включилась система полива газона. Главный арбитр матча Сергей Иванов остановил игру – она возобновилась спустя минуту, когда механизм отключили.
