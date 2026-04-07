Система полива газона сработала в 1-м тайме матча «Крыльев» с ЦСКА. Иванов остановил игру, механизм отключили

Во время матча «Крыльев Советов» против ЦСКА (1:3, второй тайм) в FONBET Кубке России сработала оросительная система.

Встреча команд во втором полуфинальном раунде Пути регионов проходит в Самаре.

На 41-й минуте матча в центре поля «Самара-Арены» включилась система полива газона. Главный арбитр матча Сергей Иванов остановил игру – она возобновилась спустя минуту, когда механизм отключили.