Быстров высказался об игре Соболева

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров высказался об игре форварда "Зенита" Александра Соболева.

© ФК "Зенит"

По словам Быстрова, Соболев начал бороться, бегать и забивать - так, как и должен нападающий.

- Он не раскрылся, а просто начал заниматься своим делом. Теперь он играет так, как и должен нападающий — борется, бегает, забивает. Прежде всего бегать начал! Может, критика наконец-то дошла до него? Может, взялся за голову? - приводит слова Быстрова "СЭ".

В текущем сезоне Александр Соболев провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 30 матчей и записал на свой счет десять забитых мячей и три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего форварда в 6 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

По итогам 23 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 51 набранным очком в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл.