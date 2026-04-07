«Зенит» выразил соболезнования родным и близким Мирчи Луческу

Петербургский футбольный клуб «Зенит» выразил соболезнования родным и близким бывшего главного тренера команды Мирчи Луческу, который скончался во вторник в возрасте 80 лет.

Луческу возглавлял «Зенит» в сезоне‑2016/17. Команда под руководством румынского специалиста стала обладателем Суперкубка России.

— Футбольный клуб «Зенит» выражает искренние соболезнования родным и близким выдающегося тренера, — говорится в сообщении в Telegram‑канале клуба.

Во вторник Луческу скончался на 81‑м году жизни. Специалиста госпитализировали в конце марта после того, как он потерял сознание на тренировке сборной Румынии по футболу, 2 апреля он освободил пост главного тренера национальной команды. Позже тренер перенес острый инфаркт. В воскресенье Луческу ввели в искусственную кому из‑за ухудшения состояния здоровья.

Луческу в разные годы тренировал итальянские «Пизу», «Брешиа», «Реджану» и «Интер», турецкие «Галатасарай» и «Бешикташ», киевское «Динамо» и «Шахтер». На уровне сборных Луческу работал с национальными командами Румынии и Турции.

В сезоне‑2008/09 он привел «Шахтер» к победе в Кубке УЕФА. В общей сложности на протяжении тренерской карьеры Луческу завоевал 35 трофеев.