Смолов — о карьере в Испании: «Не считаю, что поиграл о‑го‑го, к моему сожалению»

Бывший форвард сборной России Федор Смолов рассказал «Матч ТВ», что получил хороший опыт от игры в чемпионате Испании, однако игра за «Сельту» получилась не самой выдающейся.

Смолов играл за «Сельту» на правах аренды в первой половине 2020 года, футболист провел 14 матчей и забил два мяча.

— Константин Тюкавин из «Динамо» — один из немногих россиян, кто может уехать в Европу?

— Думаю, да.

— Есть ли разница, в какой чемпионат ехать? Вы‑то поиграли о‑го‑го за «Сельту», забивали «Барселоне» и «Реалу».

— Я не считаю, что поиграл о‑го‑го, к моему сожалению. Но опыт классный, конечно, — сказал Смолов «Матч ТВ».

