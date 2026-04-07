Смолов — о карьере в Испании: «Не считаю, что поиграл о‑го‑го, к моему сожалению. Но опыт классный»
Бывший форвард сборной России Федор Смолов рассказал «Матч ТВ», что получил хороший опыт от игры в чемпионате Испании, однако игра за «Сельту» получилась не самой выдающейся.
Смолов играл за «Сельту» на правах аренды в первой половине 2020 года, футболист провел 14 матчей и забил два мяча.
— Константин Тюкавин из «Динамо» — один из немногих россиян, кто может уехать в Европу?
— Думаю, да.
— Есть ли разница, в какой чемпионат ехать? Вы‑то поиграли о‑го‑го за «Сельту», забивали «Барселоне» и «Реалу».
— Я не считаю, что поиграл о‑го‑го, к моему сожалению. Но опыт классный, конечно, — сказал Смолов «Матч ТВ».
Гасилин: «Даже если «Краснодар» сыграет вничью или проиграет «Динамо» в Москве, то дожмет его дома»
Гончаров: «Царукян, может быть, и победил бы Хабиба — в шахматы или карты, но точно не в бою по правилам ММА»
Гасилин: «Даже если «Краснодар» сыграет вничью или проиграет «Динамо» в Москве, то дожмет его дома»
Гончаров: «Царукян, может быть, и победил бы Хабиба — в шахматы или карты, но точно не в бою по правилам ММА»