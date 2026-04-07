СМИ: Сафонов выйдет в стартовом составе ПСЖ на матч с «Ливерпулем»

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов начнёт первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем» в стартовом составе. Об этом сообщает французское издание L'Équipe. Команды сыграют в среду, 8 апреля, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

По данным источника, Сафонов по-прежнему является фаворитом на выход в основе парижан в 1/4 финала ЛЧ, несмотря на результативную ошибку в матче 28-го тура Лиги 1 с «Тулузой» (3:1).

Ориентировочный стартовый состав «ПСЖ» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» по версии L'Équipe: Матвей Сафонов, Ашраф Хакими, Маркиньос, Вильям Пачо, Нуну Мендеш, Витинья, Уоррен Заир-Эмери, Жоау Невеш, Дезире Дуэ, Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия.