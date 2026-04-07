Во Франции назвали технику Сафонова уникальной

Французское издание L'Équipe опубликовало статью, оценивающую игру российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Уникальная техника на линии ворот, старомодные выносы мяча кулаками и длинные вбросы: поэтому Сафонов – вратарь, сильно отличающийся от современных тенденций. Матвей Сафонов выделяется нетипичной техникой российской школы, где эффективность преобладает над точностью. В отличие от современных стандартов, он предпочитает инстинкт, силу на линии ворот и длинные вбросы, напоминающие старые методы», – сообщил L'Équipe.

Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара». 26-летний футболист заключил с французским клубом контракт, который рассчитан до лета 2029 года. Сообщалось, что сумма трансфера голкипера сборной России в «ПСЖ» составит около 20 миллионов евро плюс бонусы. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 15 млн евро.

Сафонов к текущему моменту выходил в стартовом составе в 13 матчах подряд. Также он провел четыре игры в декабре, прежде чем получил травму руки, из-за чего пропустил месяц.

Свой следующий матч «ПСЖ» проведет в Лиге чемпионов против «Ливерпуля». Встреча пройдет 8 апреля, начало – в 22:00 по московскому времени.