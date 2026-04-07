ЦСКА одержал победу над "Крыльями Советов" в Кубке России. Гонду отметился хет-триком

ЦСКА прошел в финал Пути регионов Кубка России, одержав победу над "Крыльями Советов". Счет в матче на 4-й минуте открыл Лусиано Гонду, результативную передачу на свой счет записал Данил Круговой. Спустя 31 минуту аргентинец отметился дублем, замкнув передачу Ивана Облякова с угла поля. На 51-й минуте форвард стал автором хет-трика - Гонду не реализовал пенальти, однако добил мяч в сетку.

"Крылья Советов" ответили забитым мячом Ивана Олейникова спустя четыре минуты, однако на 64-й минуте гости забили четвертый благодаря точному удару Облякова, а через три минуты Матвей Кисляк забил пятый гол своей команды. Самарцы установили итоговый счет на табло - Иван Лепский замкнул подачу на 84-й минуте матча.

В финале Пути регионов Кубка России команда Фабио Челестини сыграет с победителем пары "Зенит" - "Спартак".

Кубок России, 1/2 финала Пути регионов."Крылья Советов" 2:5 ЦСКА.

Голы: Олейников, 55, Лепский, 84 - Гонду, 4, 35, 51, Обляков, 64, Кисляк, 67.

Нереализованный пенальти: Гонду, 51 (ЦСКА).