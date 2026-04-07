Бывший тренер «Зенита» (2016-2017), «Шахтера», «Интера» и сборной Румынии Мирча Луческу скончался в возрасте 80 лет, сообщил румынский журналист Эмануэль Рошу.
«Трагическая новость. Мирча Луческу скончался 15 минут назад. Он оставил после себя целую вселенную. Да упокоит Бог его душу. Менее двух недель назад он, несмотря на болезнь, возглавлял сборную Румынии в матче плей-офф квалификации к чемпионату мира против Турции», – написал Рошу.
Напомним, Луческу был госпитализирован после того, как ему стало плохо на тренировке сборной Румынии. В пятницу он перенес острый инфаркт миокарда, в воскресенье состояние специалиста ухудшилось и его ввели в искусственную кому.
Большую часть карьеры футболиста Мирча провел в «Динамо» Бухарест (1963-1977), также играл за «Спортул» и «Корвинул» и сборную страны (1966-1979). Как футболист он завоевал семь трофеев.
Луческу также тренировал «Динамо» Бухарест и другие румынские клубы, итальянские команды, помимо «Интера», «Галатасарай», «Бешикташ» и сборную Турции. Он работал в «Шахтере» (2004-2016), киевском «Динамо» (2020-2023) и сборной Румынии (2024-2026). Как тренер он завоевал 35 трофеев.
