РПЛ выразила соболезнования в связи со смертью бывшего тренера «Зенита» Луческу

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги выразила соболезнования семье бывшего главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Мирчи Луческу. Румынский специалист ушёл из жизни сегодня, 7 апреля.

«Сегодня на 81-м году жизни не стало Мирчи Луческу. Луческу тренировал «Зенит» в сезоне-2016/2017. Российская Премьер-Лига выражает искренние соболезнования родным и близким Мирчи Луческу», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ в телеграм-канале.

Луческу был госпитализирован после ухудшения состояния на тренировке сборной Румынии. Специалисту был поставлен диагноз острый инфаркт миокарда, а в воскресенье, 5 апреля, его состояние ухудшилось, и Луческу ввели в искусственную кому.