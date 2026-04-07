Дино Баджо: итальянский футбол и Серия А стали скучными, игра утратила индивидуальность

Бывший футболист сборной Италии Дино Баджо поделился мнением о нынешнем положении дел в итальянском футболе. Ранее «Скуадра адзурра» в третий раз подряд не смогла выйти на чемпионат мира.

— Почему вы почти никогда не смотрите футбол?

— Честно говоря, с тех пор, как я играл, многое изменилось. В развитие молодёжи больше не вкладывают столько же средств, сколько во времена моей игровой карьеры. В те времена у нас воспитывали по-настоящему великих футболистов. А сейчас наш футбол и Серия А стали скучными. Раньше был больший акцент на скоростную игру и контратаки. Много концентрации, грамотная стратегия…

— А что сейчас?

— Футболисты пытаются получать удовольствие от перепасовки мяча. Им это нравится… По правде сказать, мне всё это надоело. Игра утратила свою индивидуальность.

— Разве это не вопрос генетики? Сейчас нет новых Баджо, Тотти или Дель Пьеро… Но такие игроки появятся, это циклично.

— Нет. В Италии много талантливых футболистов, но их не ценят в той мере, в которой они того заслуживают. Их не развивают и не взращивают. И это лишает их возможностей в Серии А. Наша лига хочет видеть в своих рядах полностью сформированных, готовых игроков. Суперзвёзд больше не воспитывают. Кроме того, 99,9% игроков в нашей лиге — иностранцы. Итальянцам тяжело пробиться в основной состав. Даже мне сегодня пришлось бы непросто.

Все места заняты, всё перегружено. Да, мы идём по пути того, чтобы упустить следующего Роберто Баджо, Вьери, Каннаваро… Это опасно, да. Если ситуация не изменится, то не знаю, что случится. Каждый год молодёжные академии должны отправлять четырёх-пятерых футболистов в первую команду, чтобы они набрались опыта. Затем, если хотите, можно повысить их стоимость и продать. Так было раньше. Так делали и с нами, — приводит слова Баджо AS.