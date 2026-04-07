Гризманн о Симеоне: «Я многим ему обязан, благодаря ему я достиг уровня, о котором даже не мечтал. Играть за Чоло – честь и привилегия для меня»
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн отметил важную роль Диего Симеоне в своей карьере.
На пресс-конференции перед матчем с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов главный тренер «Атлетико» обратился к Гризманну: «Спасибо за все, что ты сделал и продолжаешь делать для нас, ты достоин восхищения. Я люблю тебя – любой фанат «Атлетико» сказал бы то же самое». Летом Антуан покинет клуб и присоединится к «Орландо Сити» из МЛС.
«Я могу открыть сердце своим детям, жене, Чоло и его семье. Только с ними я могу быть по-настоящему открытым. Я многим ему обязан, я достиг в футболе того уровня, о котором даже не мечтал. Во-первых, стоит сказать спасибо «Реал Сосьедад», а во-вторых, Чоло, благодаря которому я многому научился. Кроме того, я восхищаюсь им как человеком, я люблю его. Для меня играть за него – это честь, привилегия и удовольствие», – сказал Гризманн.
