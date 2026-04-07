Гризманн о Симеоне: «Я многим ему обязан, благодаря ему я достиг уровня, о котором даже не мечтал»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн отметил важную роль Диего Симеоне в своей карьере.

На пресс-конференции перед матчем с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов главный тренер «Атлетико» обратился к Гризманну: «Спасибо за все, что ты сделал и продолжаешь делать для нас, ты достоин восхищения. Я люблю тебя – любой фанат «Атлетико» сказал бы то же самое». Летом Антуан покинет клуб и присоединится к «Орландо Сити» из МЛС.