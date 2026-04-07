"Реал" пропустил второй мяч от "Баварии" на 28-й секунде второго тайма

Мюнхенцы удвоили преимущество в Мадриде. В эти минуты продолжается матч между "Реалом" и "Баварией" в первом четвертьфинале Лиги чемпоинов. Игра проходит на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. На момент написания новости счет 2:0 в пользу гостей.

На 41-й минуте Луис Диас вывел мюнхенскую команду вперед, а на 28-й секунде второго тайма отличился форвард Гарри Кейн.

Напомним, ответный поединок пройдет через неделю, 15 апреля, в Германии.