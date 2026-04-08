Вратарь "Динамо" высказался о предстоящем финале Пути РПЛ

Голкипер "Динамо" Курбан Расулов поделился ожиданиями от финала Пути РПЛ Кубка России против "Краснодара".

"Это серьезное противостояние. Все понимают: в чемпионате у нас мало шансов зацепиться за медали. Но есть Кубок, где мы можем выйти в Суперфинал. Все внимание на этот турнир. Понимаем, что есть хорошие шансы против "Краснодара" — он не кажется непобедимым", - сказал Расулов.

Сегодня, 8 апреля, состоится матч между "Динамо" и "Краснодаром" в рамках финала Пути РПЛ Кубка России. Встреча пройдет на стадионе "ВТБ Арена" в Москве и начнется в 18:15 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым.

Отметим, по статистике личных встреч бело-голубые уступают краснодарцам: 10 побед, 7 ничьих и 17 поражений.