Защитник «Динамо» Мх перенес операцию

Игрок махачкалинцев был прооперирован в Германии.

Защитнику "Динамо" Идару Шумахову успешно провели операцию в Германии. Об этом сообщает пресс-служба махачкалинского клуба.

Напомним, 26-летний футболист получил серьезную травму в матче 21-го тура РПЛ против "Оренбурга" (1:0). После игры у Шумахова был диагностирован разрыв крестообразной связки колена.

В этом сезоне игрок провел 25 встреч за махачкалинцев в чемпионате и Кубке России, в которых отличился голевой передачей.