Букмекеры назвали фаворита матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком»

Букмекеры назвали фаворита полуфинального матча Пути регионов Кубка России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики видят фаворитом «сине-бело-голубых» с шансами на финал 63 процента (коэффициент 1,52) против 37 процентов (коэффициент 2,62) у «Спартака». На основное время: победа хозяев — 1,91, ничья — 3,78, успех гостей — 4,33.

«Зенит» принимает «Спартак» в полуфинале Пути регионов Кубка России 8 апреля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. в Матч начнется в 20:45 по московскому времени.

Первым финалистом Пути регионов Кубка России стал московский ЦСКА. Команда одержала разгромную победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 5:2.