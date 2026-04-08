Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал об отношении к религии.

– Ты сказал, что у тебя очень верующие родители, верующая мама. А часто ли ты ходишь в церковь? Что это в твоей жизни, какую роль вера играет? Какое место занимает?

– Ну, естественно, я хожу. Не так часто, как мне хотелось бы. Если неделю брать до игры, два-три раза я обязательно заезжаю после тренировки. Ездить на всевозможные службы и время не позволяет, и ментально я еще не дорос до этого.

Если я заезжаю в церковь, то у меня все мысли там связаны с Богом. Для меня это очень важно, потому что ты заходишь и оттуда выходишь совершенно другим человеком. Многие могут смеяться, скажут: «Да что они там рассказывают там». Говорят: «Чудес не бывает». Бывают чудеса, друзья, бывают. Все случается, и чудеса бывают.

Вера дает жить нормальной жизнью и верить в хорошее во что-то. Потому что мы знаем, что не бывает хорошего на твоем пути всю жизнь. Бывают и плохие ситуации. Вера дает, что все будет хорошо. Я никогда никогда никого не призывал ходить в храм или верить. Но вера – это очень сильная штука, – сказал Акинфеев в интервью по случаю 40-летия.