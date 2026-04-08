Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба объяснил, почему не празднует голы в ворота «Зенита» и «Спартака». Ранее форвард выступал за сине-бело-голубых и красно-белых.

«Сразу знал, что праздновать гол в ворота «Спартака» не буду, чтобы ни происходило, кто бы там ни был: «Спартак» или «Зенит». Понимал, что должен с уважением относиться к «Спартаку». Как и сейчас, когда «Зениту» забил, тоже не праздновал, потому что этот клуб дал мне трофеи, этот клуб дал мне стать настоящим футболистом, который вот свои гештальты закрыл в плане чемпионств, Лиги чемпионов. То есть большую часть своих голов, больше половины даже, забил за «Зенит», поэтому мне грех жаловаться на что-либо», — сказал Дзюба в фильме «Зенит навсегда», который был опубликован на RUTUBE-канале «Зенита».