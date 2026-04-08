Букмекеры оценили шансы «Реала» против «Баварии»

Букмекеры оценили шансы мадридского «Реала» выиграть ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает Sports.

Аналитики оценили шансы «Реала» выйти в полуфинал всего в 16 процентов, отдавая явное преимущество мюнхенцам. Коэффициент на проход в следующую стадию турнира составляет около 6,10. «Бавария» является фаворитом с шансами 84 процента и коэффициентом 1,19.

«Бавария» на выезде обыграла «Реал» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Луис Диас и Харри Кейн. У хозяев мяч на счету Килиана Мбаппе.

Ответный матч пройдет 15 апреля в Мюнхене. В полуфинал выйдет лучшая команда по сумме двух встреч.