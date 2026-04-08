Матчи КР посвятят пострадавшим от наводнений в Дагестане

Российский футбольный союз (РФС) проведет акции совместно с Российской премьер-лигой (РПЛ), Футбольной национальной лигой (ФНЛ) и профессиональными клубами, в рамках которой ближайшие матчи пройдут в знак солидарности с жителями Дагестана, пострадавшими от наводнения. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках акции «Сильные вместе» и благотворительной программы «ДоброFON» на все матчи Кубка России, чемпионата страны и Первой лиги команды выйдут в футболках с надписью «Дагестан, мы с тобой». Комментаторы игр и дикторы на стадионах расскажут болельщикам о последствиях наводнений и призовут оказать поддержку жителям Дагестана.

Акция стартует с матчей Кубка России, которые запланированы на среду, 8 апреля. Финальная игра Пути РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» пройдет в Москве, начало — в 18:15 по московскому времени. В полуфинале Пути регионов сразятся «Зенит» и «Спартак», матч состоится в Санкт-Петербурге, начало — в 20:45 по московскому времени.

Обильные дожди в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые отключения электро- и водоснабжения, подтопления, сбои в работе транспорта. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.