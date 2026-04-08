Радимов оценил победу "Краснодара" над "Ахматом"

Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов дал комментарий по поводу победы "Краснодара" над "Ахматом" в матче 23-го тура РПЛ.

"У "Краснодара" есть Кордоба — человек, который решает эпизоды и решает их очень хорошо. Ну и кому-то нужен один момент, чтоб забить, а кому-то нужно пять и шесть. Вот поэтому три очка "Краснодар" и увозит", - сказал Радимов "РБ Спорт".

Матч между "Краснодаром" и "Ахматом" состоялся в минувшую субботу, 4 апреля, в Грозном. Игра 23-го тура Российской Премьер-Лиги проходила на стадионе "Ахмат Арена" и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч на 86-й минуте встречи забил колумбийский форвард Джон Кордоба.

Благодаря этой победе краснодарская команда удержалась на первой строчке в турнирной таблице и сохранила отрыв в одно очко от занимающего вторую строчку "Зенита".