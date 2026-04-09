В «Динамо» Мх рассказали о помощи пострадавшим от наводнения в Дагестане

Директор по развитию и PR махачкалинского «Динамо» Сергей Расулов в эфире «Матч ТВ» рассказал о том, какую помощь оказывает клуб пострадавшим от наводнения в регионе.

В Дагестане 28 марта и 4–5 апреля прошли сильные дожди, которые привели к масштабному наводнению.

— Ситуация крайне тяжелая. Многие районы очень сильно пострадали. Вода просто смела многие дома, автомобили. Есть и погибшие, среди них женщины и дети. Весь Дагестан объединился. Очень много помощи идет от местного бизнеса, волонтеров. Люди едут в пострадавшие районы помогать, привозят гуманитарную помощь, воду. Многие люди оказались отрезанными от цивилизации из‑за подтопления дорог. Мы тоже не остались в стороне от помощи. Наша база тоже была подтоплена. Мы понимаем, что людям нужна помощь. Наши руководители Магомед Багаудинов и Шамиль Газизов приняли решение перевести часть зарплат от всех сотрудников клубов в помощь пострадавшим. Наша игра РПЛ с «Балтикой» была посвящена сбору средств. Все вырученные средства клуб перевел пострадавшим. Не остались в стороне и наши партнеры. Все они поддержали финансово и другими инициативами. Уже собрано более 500 миллионов общими усилиями. Наш клуб готовит также отправку партии гуманитарной помощи: спортивной экипировки, одежды. Людям нужны не только деньги, но и предметы одежды. Мы записали обращение ко всему футбольному сообществу от лица всей нашей команды, на которое уже откликнулись люди со всей страны. Объединились Российский футбольный союз (РФС), РПЛ и ФНЛ, спортивные блогеры, комментаторы «Матч ТВ», сотрудники спортивных каналов — все подключились к этой акции. Мы чувствуем поддержку. Футбол выступает отдушиной для людей. В тяжелый момент мы должны давать людям радость. Это нас мотивирует. Сейчас на каждой тренировке футболисты отдаются с утроенной энергией, нам важно радовать людей. Футбол может дарить людям такие маленькие радости. Мы стараемся создавать радостные поводы. В любой нашей соцсети или на нашем официальном сайте вы найдете ссылку, по которой можете оказать помощь. Важна любая помощь людям, которые потеряли все и пострадали от наводнения, — сказал Расулов в эфире программы «Есть тема» на «Матч ТВ».

В среду РФС объявил, что совместно с РПЛ, ФНЛ и профессиональными футбольными клубами посвятит предстоящие матчи благотворительной акции в знак солидарности с жителями Дагестана, пострадавшими от наводнения. В рамках акции на все матчи FONBET Кубка России, МИР РПЛ, Лиги ПАРИ и Второй лиги команды выйдут в футболках «Дагестан, мы с тобой», а дикторы стадионов и комментаторы на ТВ расскажут о последствиях наводнения в Дагестане и призовут оказать поддержу жителям региона.