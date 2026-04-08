Карпин высказался о драке Смолова в «Кофемании»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о драке Федора Смолова в «Кофемании».

В сентябре прошлого года в отношении экс-форварда сборной России, «Динамо» и «Краснодара» было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». 18 марта стало известно, что прокуратура утвердила обвинения, футболисту могло грозить до трех лет лишения свободы. Позднее Смолов примирился с пострадавшим в драке и выплатил ему 4 млн рублей. Дело было закрыто.

3 апреля Смолов сообщил, что начал обучение в Школе футбольных тренеров РФС.