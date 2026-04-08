Карпин высказался о драке Смолова в «Кофемании»

Карпин о драках Смолова и Мамаева в «Кофемании»: «Это не значит, что они не вдумчивые ребята. У них есть шансы стать хорошими тренерами»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о драке Федора Смолова в «Кофемании».
В сентябре прошлого года в отношении экс-форварда сборной России, «Динамо» и «Краснодара» было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». 18 марта стало известно, что прокуратура утвердила обвинения, футболисту могло грозить до трех лет лишения свободы. Позднее Смолов примирился с пострадавшим в драке и выплатил ему 4 млн рублей. Дело было закрыто.
3 апреля Смолов сообщил, что начал обучение в Школе футбольных тренеров РФС.
«За его делом следил, но это отношения к футболу вообще никакого не имеет. Начал обучение на тренера не только Федор Смолов, но и Павел Мамаев, а также другие бывшие футболисты. Вы ориентируетесь больше на происшествия в кафе, но это не значит, что они не вдумчивые ребята. Тот же Мамаев, тот же Смолов имеют хорошие перспективы и шансы стать хорошими тренерами. Вместе со Смоловым в группе проходят и другие известные в прошлом футболисты, это и Ари, и Маринато Гильерме, и Эльвира Тодуа», – сказал Карпин.
Радимов об отмене гола Дзюбы в матче с ЦСКА: «Такое надо засчитывать. Акинфеев молодец, подыграл судье, завалился, но такие контакты в мире не судятся»
Экс-тренер вратарей «Челси» Лолишон о Сафонове: «Хороший вратарь, но игра в воздухе – не его сильная сторона. «Ливерпуль» будет атаковать с помощью навесов»
Куликов сломал палец и выбыл до конца сезона. Защитник «Флориды» провел два последних матча со сломанным носом