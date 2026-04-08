"Зенит" оштрафовал Дурана после вечеринки

Футбольный агент Теймураз Лепсая поделился информацией, что нападающий "Зенита" Джон Дуран был оштрафован клубом после вечеринки в Барселоне.

"Я слышал такое, оштрафован был на большие деньги, посмеялся и сказал: "Да и пофиг". Можем ли уже сделать вывод по Дурану, что всё? Думаю, это ещё мы зимой все это думали", - сказал Лепсая в выпуске "Коммент.Шоу".

Джон Дуран перешел в петербургский "Зенит" из "Аль-Насра" на правах аренды. В текущем сезоне за сине-бело-голубых форвард провел 6 матчей и забил 2 гола. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2026 года.