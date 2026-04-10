Букмекеры назвали лучшего бомбардира Лиги чемпионов. Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики считают, что самым забивным игроком турнира станет форвард «Реала» Киллиан Мбаппе. К текущему моменту у нападающего мадридского клуба в активе 14 мячей в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Харри Кейн из «Баварии», его ближайший преследователь, забил на три гола меньше.

Сделать ставку на то, что Мбаппе забьет больше всех в турнире, можно с коэффициентом 1,40. Вероятность того, что его лучшим бомбардиром станет Кейн, букмекеры оценивают с коэффициентом 3,60.

Ранее стало известно, что победа «Баварии» над «Реалом» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов принесла россиянину 1,2 миллиона рублей. Немецкий клуб выиграл со счетом 2:1, ответная игра пройдет 15 апреля в Мюнхене.