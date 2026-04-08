Барриос назвал главный клуб в своей карьере

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос заявил, что в составе петербургской команды переживает самый важный этап своей карьеры.

«Зенит» — ​главный клуб в моей карьере. Я очень рад, что однажды наши пути пересеклись, а вместе мы одержали столько ярких и славных побед. Очень надеюсь, что впереди у нас еще много титулов и трофеев», — приводит слова Барриоса пресс‑служба «Зенита».

Колумбиец выступает за «Зенит» с 2019 года.

32‑летний хавбек вместе с клубом шесть раз становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок России и четыре раза — Суперкубок страны.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Барриоса в 7 млн евро.

В среду, 8 апреля в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России петербургский «Зенит» сыграет с московским «Спартаком». Начало — в 20:45 по московскому времени.