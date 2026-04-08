Дзюба рассказал, в какой момент принял решение уйти из «Спартака»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба рассказал, в какой момент принял решение уйти из московского «Спартака» в санкт-петербургский «Зенит». За сине-бело-голубых Дзюба выступал с 2015 по 2022-й.

«Когда я переходил в «Зенит», я знал, что будут постоянные какие-то реакции, баннеры или ещё что-то, или ещё что-то. Я всё прекрасно понимал, что будет много всякого там происходить, но я был к этому готов. Когда прошёл мимо меня руководитель «Спартака» Федун, не поздоровавшись, этим же вечером я позвонил и сказал, чтобы я перейду туда», — сказал Дзюба в фильме «Зенит навсегда», который был опубликован на RUTUBE-канале «Зенита».