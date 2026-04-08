Футбольный агент высказался о положении Монтеса в "Локомотиве"

Футбольный агент Теймураз Лепсая прокомментировал положение защитника "Локомотива" Сесара Монтеса в клубе.

"Монтес, думаю, уже не считается игроком "Локомотива". Прямо вообще никаких шансов? Думаю, нет. И с Фассоном, я так понимаю, тоже сложности", - сказал Лепсая в выпуске "Коммент.Шоу".

Монтес выступает за "Локомотив" с 2024 года. В этом сезоне чемпионата России защитник принял участие в 21 матче, отметившись двумя забитыми мячами.

На данный момент "Локомотив" занимает третье место в таблице РПЛ с 44 очками.