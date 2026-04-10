Семак прокомментировал игру Мостового

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча Мир РПЛ против «Краснодара» ответил на вопросы про полузащитника Андрея Мостового и форварда Джона Дурана.

– Вряд ли с первых минут стоит ожидать в матче с «Краснодаром» Андрея Мостового, у которого ментально не самая приятная статистика в Мир РПЛ: всего лишь 13 минут в 2026 году. И вообще есть ощущение, что у него как будто пропало настроение, мотивация, уверенность в себе. Как будто, апогеем стал кубковый матч со «Спартаком», где он и в основное время не очень хорошо себя проявил, и промах с пенальти был. На ваш взгляд, что с ним не так? И можно ли сказать, что, может быть, вы в нем даже разочаровались?

– Ни о каком разочаровании нет и речи. Конечно, ему приходится сейчас сложно.

Для любого игрока, когда он проигрывает конкуренцию – на мой взгляд на сегодняшний день именно так – сложно.

Хочется показать в каждом матче, что он достоин, что он лучше. И Андрею пока это не удается. Но он работает. И по его движению, самоотдаче – вопросов нет в последнем матче.

Но, естественно, те моменты, которые есть, и с незабитыми пенальти, состоянием, в котором он находится, конечно, это отражается на его игре.

Но здесь только один путь: трудиться, работать и доказывать на футбольном поле, что ты лучше того игрока, который выходит на этой позиции.

– Сергей Богданович, скажите, Джон Дуран настолько плохо сейчас готов или у него нет какого-то желания играть?

– Я уже говорил, что подготовка действительно у него получилась достаточно смазанной. И тот период, где он мог поработать в эту паузу, он также не смог провести полноценно. Функциональное состояние не самое лучшее.

И, естественно как молодому игроку ему хочется себя проявить. Но, к сожалению, пока не получается.

Такая же ситуация: нужно работать, трудиться, ждать своего шанса. И про Соболева много говорили, и про других игроков.

Тем не менее в нужный момент у каждого есть возможность – у того же Андрея или Дурана – помочь команде, выйти и, возможно, именно ключевая роль в победе в том или ином матче будет как раз у тех игроков, про которых мы говорим.

Также как и последний чемпионат, в котором мы победили. Забил чемпионский гол тот игрок (Артур), которого тоже много критиковали, – сказал Сергей Семак.