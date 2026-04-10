Семак прокомментировал игру Мостового

Семак о Мостовом: «Любому игроку сложно, когда он проигрывает конкуренцию. Хочется показать, что достоин, но пока не удается. У Дурана состояние не самое лучшее»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча Мир РПЛ против «Краснодара» ответил на вопросы про полузащитника Андрея Мостового и форварда Джона Дурана.
– Вряд ли с первых минут стоит ожидать в матче с «Краснодаром» Андрея Мостового, у которого ментально не самая приятная статистика в Мир РПЛ: всего лишь 13 минут в 2026 году. И вообще есть ощущение, что у него как будто пропало настроение, мотивация, уверенность в себе. Как будто, апогеем стал кубковый матч со «Спартаком», где он и в основное время не очень хорошо себя проявил, и промах с пенальти был. На ваш взгляд, что с ним не так? И можно ли сказать, что, может быть, вы в нем даже разочаровались?
– Ни о каком разочаровании нет и речи. Конечно, ему приходится сейчас сложно.
Для любого игрока, когда он проигрывает конкуренцию – на мой взгляд на сегодняшний день именно так – сложно.
Хочется показать в каждом матче, что он достоин, что он лучше. И Андрею пока это не удается. Но он работает. И по его движению, самоотдаче – вопросов нет в последнем матче.
Но, естественно, те моменты, которые есть, и с незабитыми пенальти, состоянием, в котором он находится, конечно, это отражается на его игре.
Но здесь только один путь: трудиться, работать и доказывать на футбольном поле, что ты лучше того игрока, который выходит на этой позиции.
– Сергей Богданович, скажите, Джон Дуран настолько плохо сейчас готов или у него нет какого-то желания играть?
– Я уже говорил, что подготовка действительно у него получилась достаточно смазанной. И тот период, где он мог поработать в эту паузу, он также не смог провести полноценно. Функциональное состояние не самое лучшее.
И, естественно как молодому игроку ему хочется себя проявить. Но, к сожалению, пока не получается.
Такая же ситуация: нужно работать, трудиться, ждать своего шанса. И про Соболева много говорили, и про других игроков.
Тем не менее в нужный момент у каждого есть возможность – у того же Андрея или Дурана – помочь команде, выйти и, возможно, именно ключевая роль в победе в том или ином матче будет как раз у тех игроков, про которых мы говорим.
Также как и последний чемпионат, в котором мы победили. Забил чемпионский гол тот игрок (Артур), которого тоже много критиковали, – сказал Сергей Семак.
Гендиректор «Салавата»: «КХЛ необходимы антимонопольные положения – наподобие тех, что в США. «Локомотив» обязан перераспределить кадровый ресурс в пользу конкурентов 🤭»
«Эспаньол» аннулировал абонемент болельщика, облившего судью жидкостью в матче с «Хетафе»: «Подтверждаем приверженность искоренению неподобающего поведения на стадионе»
Депутат Журова о штрафе Евсеева в 100 тысяч рублей за мат: «Для кого-то это большая сумма, а для тренера не очень, возможно. Этому придали публичность – такое неприятно любому»