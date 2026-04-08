Гаджиев прокомментировал резонансное интервью тренера "Динамо" Мх

Гаджиев о мате Евсеева: «У меня относительно лояльное отношение, но для для большей части дагестанцев это категорически неприемлемо. Но это не такая сложная ситуация для коррекции»
Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал резонансное интервью главного тренера команды Вадима Евсеева.
Во время флеш-интервью после матча с «Балтикой» (2:2) Евсеев выругался 12 раз за 37 секунд:
«Сами, #####, себе привозим один гол, #####, второй, #####. Футболист если, #####, пас дает сопернику – какой ВАР-то, #####?»
«Мне звонили по этому поводу, когда это только случилось. Я тогда еще не слышал слов Евсеева, потому так и ответил. Но по интернету видео его высказывания гуляет, потому уже успел посмотреть. Мне понятны эмоции Вадима, понятна его реакция. В то же время у нас в регионе значительная прослойка реально верующих мусульман. Для меня и какой‑то относительно светской группы населения… Мы это можем понять, хотя у нас есть дети, жены, девочки. Но для значительной группы населения Дагестана мат вообще неприемлем. Прожив в других регионах России порядка 30 лет, я понимаю, что у меня относительно лояльное отношение к этому. Но для для большей части дагестанцев эта вещь категорически неприемлема. Конечно же, надо было сказать об этом Евсееву изначально, когда его только приглашали в команду. Но, думаю, это не такая сложная ситуация для коррекции. Думаю, клуб справится с этой ситуацией легко», – сказал Гаджиев.
