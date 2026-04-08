Экс-футболист «Локомотива» назвал преимущества Белграда перед Москвой

Бывший футболист «Локомотива» Наир Тикнизян, ныне выступающий за «Црвену Звезду», назвал преимущества Белграда над Москвой. Его цитирует Metaratings.

Футболист заявил, что в сербской столице меньше пробок, чище воздух и спокойнее ритм жизни. Он отметил удобство пеших прогулок и развитую инфраструктуру без стресса жизни в мегаполисе. Тикнизян подчеркнул доступность транспорта, рынков и кафе в Белграде — все рядом, без суеты. Москва же, по его словам, перегружена.

Ранее Тикнизян рассказал, что получает 600 тысяч евро в год чистыми. При этом защитник признался, что после «Локомотива» его зарплата снизилась, в московском клубе он получал 750 тысяч евро в год.

Тикнизян перешел в «Црвену Звезду» из «Локомотива» в июне 2025 года. В сентябре футболист получил сербское гражданство.