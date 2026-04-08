Экс-футболист объяснил, чем «Зенит» лучше «Спартака»

Российский экс-футболист Алексей Гасилин рассказал, чем санкт-петербургский «Зенит» лучше московского «Спартака». Он отметил, что сине-бело-голубые стабильнее и сбалансированнее красно-белых

«Мне кажется, слова баланс и «Спартак» — в последние годы понятия несовместимые. Баланс — это про результат, когда у тебя всё стабильно. У «Спартака» каждый год меняется тренер, команда не борется за чемпионство. В одном матче команда может пропустить пять мячей, а потом сыграть на ноль. У «Зенита» же всё стабильно, всё сбалансировано. Команда много забивает и мало пропускает. Отличная игра в атаке и надежная игра в обороне. Вот это сбалансированная игра», — заявил Гасилин в эфире «Матч ТВ».